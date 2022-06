La maison parfaite pour 48.000 €!

Dans cette image nous voyons plus en détail la cour intérieure et le couloir reliant les côtés de la maison. L'arbre pour donner au centre un caractère architectural unique, où les formes fantaisistes de la nature se fondent en parfaite harmonie avec la rigidité et la pureté des lignes droites qui distinguent cette maison.

Les détails de la pergola crée des effets d'ombre intéressantes pendant la journée, pour une œuvre d'art éphémère.