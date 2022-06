Avant et après: 5 FANTASTIQUES Transformations de Terrasses.!!

Quelle transformation! La terrasse est devenue une agréable zone de détente, plus naturelle et avec une pergola couverte pour créer de l'ombre. Le plancher est en bois maintenant et il accueille un ensemble de tables, chaises et le tout isolé des regards indiscrets des voisins et orné d'un beau choix de jardinières. Un changement radical dans l'aménagement de cette terrasse qui en fait un espace d'exception pour cette maison.