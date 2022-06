10 Armoires à Chaussures pour OPTIMISER votre Entrée!

Quand on y regarde de plus près, on se rend vite compte que nous utilisons souvent les mêmes chaussures. Aussi, pourquoi ne pas s’inspirer de cette proposition : on range les chaussures que l’on porte occasionnellement ou qui ne sont pas de saison dans des boites et on les place dans le placard de l’entrée. Et pour les chaussures du quotidien, on opte pour un petit rangement à tiroir ou à porte que l’on place près de la porte.