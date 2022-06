Profil d'architectes : Shigeru Ban Architects

C'est pour nous un grand honneur que de vous présenter aujourd'hui le travail remarquable de l'architecte japonais Shigeru Ban qui a rejoint très récent notre grande famille homify. Récipiendaire cette année de l'important prix Pritzker, véritable équivalent des prix Nobel pour l'excellence en architecture, l'agence de cet architecte de talent est reconnue pour ses projets innovateurs, qui intègrent des avancées technologiques surprenantes ainsi qu'une sensibilité touchante aux enjeux sociaux, politiques et économiques de l'Architecture contemporaine.

Aussi, on reconnait son travail par l'utilisation de ses matériaux fétiches (et inusités), le carton et le papier. En effet, il réalise des projets étonnement légers de par leur structure composée de tubes de cartons qui s'intègrent harmonieusement aux espaces intérieurs et extérieurs. De plus, s'il est connu pour ses impressionnants projets institutionnels comme le Centre Pompidou-Metz ou le pavillon japonais de l'exposition universelle de 2000, à Hanovre, il est surtout célèbre pour ses projets d'architecture temporaires qui se proposent comme remède suite à des catastrophes naturelles, offrant des logements aux plus démunis. Aussi, nous souhaitons vous présenter deux projets vous donnant un aperçu de sa pratique idiosyncratique : une cathédrale de carton , réalisée à Christchurch en Nouvelle-Zélande, suite au tremblement de terre de 2011, et un pavillon nomade pour la compagnie Camper dans le cadre de la Volvo Ocean Race.