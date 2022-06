Loft Oréo Chic et Choc !

Le rez-de-chaussée de la maison est disposé en forme de L et c'est où nous nous trouvons avec la salle à manger, cuisine et salon, ainsi que la vue sur la propriété; toutes les aires trouvent liées entre si et communiquées à chaque instant. Bien que ce ne soient pas des espaces généreux en ce qui concerne ses dimensions, le fait d'avoir un niveau libre et une communication directe avec l'extérieur (elle suffit bien qu'elle donne un pas à travers de l'une des baies vitrées et elle passe de l'intérieur à la terrasse), ils(elles) créent la sensation d'un lieu totalement ouvert, illuminé et avec un grand confort.