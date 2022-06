7 Sublimes Dressings à Copier !

Ce magnifique dressing est un espace vraiment merveilleux : la grande porte offre beaucoup de luminosité et le choix du blanc se marie parfaitement avec le bois de l’encadrement. Au centre de la pièce ont été placés un tapis et un pouf pour le côté confortable et détendu du dressing. Tout autour de la pièce se trouvent des espaces de rangement très pratiques : des tiroirs fermés en bas, une grande tringle pour les cintres au milieu et des étagères un peu plus haut. Un espace magnifique !