7 Merveilleuses Terrasses d'Automne

Avec la fin de l'été, aussi chaud et ensoleillé qu'il a pu être, la nature commence à changer de manteau pour se préparer au froid. Partout les feuilles des arbres se colorent en jaune ou orange et donnent à voir de superbes paysages aux couleurs flamboyantes. Les soirées se font plus fraîches et la luminosité diminue chaque jour un peu plus rapidement… L'automne est là et son cortège de changements et de bourrasques, de lumière du soir et d'odeurs uniques avec lui ! Afin de goûter pleinement à cette saison de tous les bouleversements nous vous avons concocté un florilège de 7 terrasses au charme d'exception.

En avant pour la ballade !