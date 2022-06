Plus de couleurs pour voir la vie en rose !

Vous aimez peut-être les intérieurs monochromes, ceux qui se limitent à l’emploi du gris, du beige et du noir, ceux qui ne jurent jamais et ne prennent pas de risques, visuellement parlant. Alors oui, c’est élégant, mais tout de même, entre le canapé en cuir blanc et l’impeccable cuisine en acier inoxydable, vous ne trouvez pas qu’il manque quelque chose ? La joie de vivre ! Le grain de folie ! Alors pour lutter contre la morosité du gris, insufflons un peu de couleur chez nous ! On peut commencer doucement, par quelques accessoires. Ceux qui veulent aller plus loin se lanceront dans l’expérience papier peint ou miseront sur des meubles pop. Comptons sur nos experts pour nous dévoiler les clefs d’un intérieur coloré réussi.