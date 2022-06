Que demande-t-on a une maison de nos jours ? Qu'elle soit confortable et lumineuse, conviviale et bien agencée, facile à nettoyer et jolie vue de la rue… Bref à peu près tout ! Et nous avons tout à fait raison puisqu'il s'agit de notre cadre de vie et celui de notre famille.

Lorsque l'on compare les différents modèles de maisons, on se rend compte que de grands styles se détachent de par leur conception et les matériaux qu'ils utilisent. Les maisons bioclimatiques et en bois, les maisons modernes, à toit plat, la plupart du temps, et les maisons classiques avec deux larges pans de toits.

Mais on trouve également des maisons plus originales qui proposent des formes et des volumes inédits. Ces nouvelles manières de vivre qu'offrent ces habitations vont certainement faire des émules et se démocratiser dans les années à venir. C'est donc en exclusivité que nous vous proposons de découvrir ces 10 maisons qui ont de l'avenir dans elles!