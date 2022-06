20 Chambres dans lesquelles faire de Beaux Rêves !!

En conservant tel quel le mur en brique, l'architecte d'intérieur Dimitri Lobikov donne à cette chambre un style industriel et moderne tout en préservant son caractère authentique. La couleur noire du parquet et du plafond en bois confère à la pièce un côté rassurant et chaleureux. L'encadrement des fenêtres en noir également repris par la table et lampe de chevet donnent une impression de grandeur à la chambre et soulignent l'architecture atypique du lieu. L'éclairage, assuré par des lampes spot, ainsi que les radiateurs sont camouflés grâce au revêtement de couleur sombre. La déco est, elle, dépouillée et joue sur le contraste des matériaux.