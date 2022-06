La Maison Familiale la Plus ÉCONOMIQUE.!!

Une maison design moderne ne doit pas être conçue en ayant simplement à l'esprit son look, mais devrait également être conçue pour être aussi durable que possible. Sur homify nous avons découvert de nombreux projets où les idées inspirantes et les stratégies relatives à la durabilité ont été mises en œuvre par les propriétaires créatifs et leurs experts.

Ce projet particulier a été pensé avec une conception visionnaire offrant une efficacité énergétique très élevée. De nombreux aspects différents de la conception de la maison a été considérés pour réduire sa consommation d'énergie, en commençant par une construction écologique et la réalisation d'une enveloppe de bâtiment hautement efficace. En outre, la maison avec son air moderne, est équipée avec un système de ventilation intégré et du chauffage par le sol pour offrir un climat sain et agréable à l'intérieur de chaque pièce.

Pour en savoir plus sur cette fabuleuse maison familiale ultra économe en énergie!