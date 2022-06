10 Canapés Uniques et Bon Marché!

Switch est un canapé 2 places simple, innovant, honnête et possédant une réelle personnalité affirmée en mêlant ingéniosité et confort. Il assume ses formes géométriques et semble perché sur ses pieds pour une impression élancée et légère. Le concept repose sur la simplicité de l’assemblage en force des différents éléments (dossier et tablettes) à la manière d’une clavette. Aucun outils ou aucune vis n’est nécessaire à la structure de ce canapé facilitant grandement le montage à la maison par l’utilisateur. Cette conception dépouillée contribue aussi à réduire le nombre d’éléments à 4 pour un coût de production maîtrisé et un transport facilité.. L’utilisateur interagit directement avec Switch et l’organise en fonction de ses besoins et son mode de vie. Il participe de ce fait également à modifier l’esthétique générale du produit et sa perception en le mettant en valeur au grès de ses envies. La relation à l’objet et l’estime de ce dernier est donc accru et fait aussi valoir la marque FLY, son originalité, sa fonctionnalité et sa qualité. Les couleurs, matériaux et finitions font de Switch un canapé moderne et s’inscrivant dans les tendances actuelles.