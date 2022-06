Jouons aux Légo : le mobilier qui s'emboîte!

Elisabeth Baeza nous révèle via sa marque « mala leche Design » sa console Cruz, un meuble fascinant aux diverses fonctionnalités. Réalisé en bois moulé stratifié et laqué blanc, Cruz pourra être associé à une table basse, un bureau, une console, une table d'appoint ou encore un présentoir en magasin ! Ce meuble unique au formes légères semble flotter au dessus du sol et est constitué d'un caisson et d'une table s’emboîtant. Vous pourrez réaliser un grand nombre de combinaisons et vous amuser à composer et décomposer Cruz en fonction de vos besoins et envies.