9 Chambres Splendides à Copier.!!

Le thème de cette chambre est très intéressant. La pièce utilise des couleurs sombres comme le marron pour apporter cette atmosphère très intime et chaleureuse. Pour contraster, la couette a été choisie en blanc. Elément très intéressant : une verrière derrière le lit qui laisse apercevoir la salle de bain ! Pour le côté original et plus classique, un lustre est présent dans la salle de bain, et les lampes de chevets utilisent ce même style shabby chic. Pour en savoir plus sur ce style, consultez cet article sur homify : Rendre sa maison plus accueillante grâce au style Shabby Chic !