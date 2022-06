3 Rénovations Réussies à Copier !

Beaucoup plus claire et surtout totalement contemporaine, la nouvelle cuisine nous séduit par l'élégance de ses lignes et le choix des matériaux qui la composent. L'espace semble complètement différent et l'on se sent beaucoup plus à l'aise dans cette nouvelle cuisine.

La touche rouge amenée par la crédence de la cuisine permet de dynamiser la pièce avec goût.