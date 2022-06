L'impressionnante Transformation d'un Petit Appartement.!!

Encore sur le thème de l’économie d’espace, les meubles de rangement sont conçus pour se fondre dans le décor et se faire les plus discrets possibles. On compte beaucoup d’étagères dans tout l’intérieur. Elles sont toujours placées de façon à ne pas encombrer les pièces et, si possible, deviennent invisibles comme celles présentées dans cette image.