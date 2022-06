Simple de l'Extérieur, FANTASTIQUE à l'intérieur!

Aujourd'hui nous voyageons jusqu'en Pologne pour vous montrer une maison de campagne luxueuse. Placée dans une atmosphère tranquille dans le milieu d’un champ, la demeure met au maximum à profit la vue sur un paysage incroyable.

La demeure combine des éléments et des matériaux traditionnels et modernes pour offrir un confort et une fonctionnalité à dans chacun de ses espaces. Ensuite, nous initions le parcours par une maison traditionnelle et moderne dont le résultat est accueillant, pratique et élégant. Les images ont été prises par le photographe Michal Mlynarczyk.