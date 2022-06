5 Erreurs à Éviter pour votre Déco.!!

Trop d'objets décoratifs peuvent suffoquer un espace élégant. Ainsi choisissez les soigneusement. Quand vous aimez l'art ou des images sur les murs, choisissez ensuite un endroit en vue dans l'espace et placez deux ou quatre petits objets d'art dans des couleurs complémentaires. Un ornement moderne et monochrome peut rendre l’atmosphère ennuyeux. Et souvenez-vous que les plantes vertes et des fleurs fraîches, même dans un vieux pot, sont toujours belles où vous le placez !