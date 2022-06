Une famille construit sa maison en seulement 10 mois : le résultat est spectaculaire

Commençons par une vue du jardin. Comme on le voit la maison a maintenu l'ancienne, d'une plante et toit en pente avec un jardin qui l'entoure complètement. Mais la réforme signifiait un changement radical dans la façon dont la maison a été reliée à l'extérieur. Pour cette configuration de la façade, les ouvertures ont été modifiées et élargies pour obtenir une vue sur le jardin à partir de chacune des pièces de la maison. Le a toit aussi été complètement rénové et de nouvelles fenêtres ont été ajoutées.