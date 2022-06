5 Merveilleux Petits Jardins.!!

Que pensez-vous de cette conception pour l'entrée de la maison? Un plancher en bois et le bord du bac de pierres blanches dans le même matériau. Le contraste créé entre la pierre blanche et le bois foncé est particulièrement réussi, et les plantes de différentes formes et hauteurs ajoutent au raffinement général. Enfin, de petites sculptures en pierre peuvent être le complément idéal de ce jardin moderne.