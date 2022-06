7 exemples de chaises architecturales

La chaise-fauteuil Diamond est un véritable classique du design moderne! Elle a été en effet réalisée par le designer d'origine italienne Harry Bertoia, qui a étudié et travaillé pour le célèbre couple de designers et architectes américains Ray et Charlers Eames. Il n'est donc par surprenant de retrouver dans ce design pour la compagnie de meubles Knoll les influences d'un design à la fois technique et organique, qui donne à la structure de la chaise un caractère esthétique inimitable. Par ailleurs, cette véritable pièce de collection est offerte par les créatrices de So Chic So Design, Julie Bigonnet et Caroline Robiquet, qui proposent un site d'annonces pour vendre et acheter du mobilier et des objets haut de gamme d'occasion, le but étant d'offrir une seconde vie à des objets exceptionnels.