TOP 5 de la semaine du 06 au 12 Octobre

Comme chaque semaine, nous vous présentons notre Top 5 des articles les plus lus sur notre plate-forme. Ainsi, découvrez ou redécouvrez des livres d'idées mettant en valeurs nos experts homify et leurs travaux incroyables. De plus grâce à ce Top 5, nous sommes au courant de vos préférences et pouvons ainsi des articles selon vos goûts et vous inspirer toujours plus. Bonne lecture donc en ce dimanche après-midi !