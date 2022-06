homify 360° : Maison bioclimatique à Ténériffe

L'accès à la maison se fait par une rampe inclinée qui nous amène à l'étage du sous-sol. Grâce à un jardin aménagé dans le fond, l'odeur des orangers accompagne nos pas à travers la galerie pour finalement accèder à l'intérieur de la maison.

Sa composition est particulièrement intéressante: les volumes déplacés et les jeux entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs construits créent des ambiances uniques et différentes. Certaines plus intimes, qui se retourne verts les espaces intérieurs, et d'autres plus publics. Ces jeux d'intériorité et d'extériorité sont contrasté avec trois matériaux de types et caractéristiques différentes : un socle en béton et un revêtement de sol à la nature brute et froide; un revêtement de bois à l'extérieur et à l'intérieur qui crée une atmosphère intime et chaleureuse; et un revêtement de peint en noir qui donnent à la construction une image compacte et introvertie. Par ailleurs, ces matériaux agissent comme une protection en dialogue avec le contexte et le climat environnant.