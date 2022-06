Miroir, mon beau miroir, qui a la plus belle salle de bain?

Vous voulez que votre salle de bain fasse partie de votre intérieur rustique ou vous voulez juste quelque chose de différent? Nous vous suggérons de considérer alors un style, des meubles et des matériaux remplis de caractère et d'un charme romantique. Particulièrement adapté pour les dimensions difficiles et sous des angles inhabituels, vous pouvez utiliser des meubles de salle de bain aux dimensions particulières, comme cette commode qui s'intègre parfaitement dans cet alcôve et donne du style à cet intérieur aux teintes pastels. De plus, une partie importante de ce décor est le miroir au luxe inattendu grâce aux dorures de son cadre.

Il existe une variété presque infinie de miroirs, prenez le temps de trouver celui qui est le plus approprié à votre style et votre espace! Pour plus d'options, consultez cet article qui présente des miroirs design pour votre maison.