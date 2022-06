Décoration : Style provençal

La Provence, située sur la Côte d'Azur, a inspiré un grand nombres de films, voyages et livres et est bien évidemment un style de décoration à par entière. Ainsi, pour nous, le style provençal s'apparente aux maisons de campagne entourées des champs de lavandes parfumant les allers et venues. Le style provençal est un style décontracté, rustique, aux couleurs chaudes et ensoleillées nous rappelant que nous sommes proche de la Méditerranée et de son savoir-vivre.

Le style provençal fut adopté par les familles nobles de la société française dans un premier temps. L'on retrouve ce style élégant dans des propriétés somptueuses longeant la Côte d'Azur et dans certains châteaux de la région.

Aujourd'hui, le style provençal n'est plus seulement réservé aux maisons de campagne et résidences secondaires situées sur la Côte d'Azur et est régulièrement cité dans de nombreuse revues et magazines portés sur le design. Si vous envisagez de rénover votre maison et lui donner une ambiance conviviale et rustique, peut-être choisirez-vous le style provençal. Si vous ne savez pas par où commencer, nous vous donnons quelques conseils et exemples pour vous permettre d'amener les champs de lavande de Provence dans votre domicile.