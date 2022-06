Si vous habitez en ville et avez un balcon à votre disposition, vous n’imaginez peut-être pas votre chance. Petit havre de paix donnant sur le monde extérieur, vous pouvez y profiter du soleil, faire un barbecue avec des amis, lire un livre en regardant les nuages… Sa taille importe peu, ce qui compte c’est d’arriver à le rendre fonctionnel et confortable. Qu’il soit rustique, moderne ou vintage, le balcon est un endroit pour laisser s’exprimer votre créativité. On vous donne quelques conseils pour l’aménager.