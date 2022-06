Touchez du bois !

Pour avoir de la chance, on dit de toucher du bois. Allez plus loin : adoptez-le pour votre maison ! Choisir du bois sur ses murs, c’est les recouvrir de tranquillité, de nature et de chaleur, des qualificatifs fortement lié à l’identité du matériau. On notera également que le bois est extrêmement polyvalent et qu’il se combine très bien avec l’acier, le verre ou le béton. Coblonal Arquitectura démontre admirablement la souplesse du matériau en l’intégrant dans divers pièces de la maison.