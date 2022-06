Les 15 Trucs pour une Maison PARFAITE.!!

Aimeriez-vous avoir une maison parfaite ? Profiter des espaces, jouer avec la spatialité, avoir un jardin où être heureux, une cuisine où la nourriture a du goût, une chambre comme un hôtel, et plus… Eh bien voici 15 trucs et astuces pour réaliser ceci, en prenant comme un exemple intéressant cette belle maison, une maison où les espaces sont distribués en totale harmonie et la lumière naturelle est le protagoniste principal; comme disent les designers aide à mettre en évidence le caractère qui a la maison comme une étape pour le live .

Voyons cela!

Intérieur: Mariangel Coghlan

Architecture: Genaro Nieto Ituarte