Cave à vin : un beau lieu pour les grands vins

Le vin, ses cépages, ses châteaux, ses appellations contrôlées, ses références bibliques… Peu d’alcool peuvent se targuer de jouir depuis des milliers d’années d’une telle popularité. A table, on lui fait une place de roi et on sait que si on veut impressionner sa famille, ses amis ou ses collègues, on a intérêt à avoir une bonne bouteille au programme. Et si vous êtes passionné, vous avez peut être envie d’avoir chez vous une belle cave à vin. Voici quelques concepts impressionnants, signés Dragoncellars.