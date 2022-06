Derrière cette Façade se Cache une MERVEILLE.!!

Comme les espaces sociaux, la chambre à coucher principale est pleine de beaux détails.

Il semble que la décoration de ce lieu soit inspirée d’une maison de poupées ancienne, les textiles dégagent une légèreté et cette chambre est encore plus confortable et apparaît comme plus large juste avec un miroir au-dessus de la tête de lit.

L'élément principal dans le lieu est le lit de style vintage qui reçoit la lumière et la chaleur du soleil depuis une grande fenêtre.