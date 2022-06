Une Maison Familiale pleine de Charme

Les maisons anciennes ont un charme bien à elles. Les constructions modernes, de leur côté, offrent un confort incomparable. La ferme que vous vous apprêtez à découvrir est un petit bijou qui allie justement le charme de l'ancien et le confort du moderne. Avec ses briques, son toit en chaume et ses nombreuses fenêtres, cette construction qui date de 1840 a de quoi en charmer plus d'un. Elle a d'ailleurs été classée monument historique. L'équipe de professionnels de Bernd Lietzke a entièrement rénové et modernisé cette bâtisse tout en préservant son charme et son histoire. Venez découvrir le résultat.