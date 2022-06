Un Loft dans 28 m², c'est Possible.!!

Cet appartement de petite taille comporte une unique pièce. Pour un loft, c’est un très bon début. Cependant, l’espace habitable de 28 mètres carrés nécessite un agencement simple et pratique permettant de tout faire tenir sans encombrer l’appartement. Ce défi a été très bien relevé par les architectes qui ont utilisé une structure multifonction très intéressante : une partie de la pièce est entièrement construite par cet ensemble escalier-placard-étagères très ingénieux. On peut en effet monter l’escalier pour accéder à une sorte de mezzanine ouverte sur le reste de l’intérieur afin de profiter d’une chambre bien douillette ! Toute cette structure comporte un grand nombre d’ouvertures et d’étagères très discrètes qui permettent d’ordonner l’intérieur et de le désencombrer. Au niveau inférieur, nous avons simplement la cuisine et un espace repas.