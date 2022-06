Une Maison Familiale Simple mais INTELLIGENTE.!!

Quand nous parlons de lumière, nous voulons d’abord parler de l’orientation de la maison pour bénéficier le plus possible de la lumière naturelle (ce qui est le premier critère fondamental pour l'efficacité), mais aussi de l’éclairage intérieur, qui est un point de dépense substantielle dans une demeure. L’éclairage utilise la technologie LED (chaque jour plus à notre portée), qui offre non seulement une moindre consommation mais de plus une moindre production de chaleur et une plus grande durabilité.