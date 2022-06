La Création d'un Jardin d'EXCEPTION.!!

Parmi les espaces capables d'insuffler poésie et romantisme à votre maison, le jardin est celui qui permet le plus de liberté et de magnificence. L'incroyable projet que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui a pour but de métamorphoser le terrain de cette propriété de manière fabuleuse. C'est un vaste chantier que celui qu'a mené à bien le paysagiste Massimo Semola afin d'offrir à cette maison un jardin digne d'un conte de fée.

L'aménagement prévoit de créer plusieurs zones porteuses d'ambiance différentes par lesquelles on accède grâce de magnifiques chemins entourés par de nombreux parterres de fleurs. Des espaces de terrasse sont également aménagés et une magnifique pergola sur laquelle grimpe une végétation luxuriante offre un abri en cas d'intempéries.

Découvrons ensemble ce jardin merveilleux!