5 Cuisines Extérieures qui vous rendront FOUS.!!

Si nous avons la chance d'avoir un patio ou une véranda, plutôt qu'une terrasse couverte, nous pourrons profiter de ceci pour créer une charmante et confortable salle à manger en plein air dans notre jardin. En fonction de l'espace disponible et de la capacité de créer des conduits d'aération, nous pourrons l'équiper d'une simple plaque pour le gril ou construire une vraie cuisine, avec une cheminée pour la cuisson et un four à pizza, comme nous le voyons dans cet exemple.

Le conseil: Si possible, pensez à un petit lavabo, toujours utile non seulement pour la cuisine mais aussi pour laver la vaisselle.