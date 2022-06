5 Entrées qui vont vous laisser Sans VOIX.!!

L'entrée est trop souvent son propre espace dans la maison, parfois anonyme et négligé. Pour des raisons d'espace, il est souvent difficile de trouver une configuration et le bon choix des accessoires.

Une façon d'intervenir simple et efficace est de se consacrer sur les murs. En ce sens, comme nous le voyons, le bon choix de papier peint peut apporter de la couleur et le mouvement par le dessin et la géométrie, ce qui facilite le choix des meubles pour rendre l'entrée accueillante et élégante.