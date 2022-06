L'incroyable Transformation d'un Salle de Bain Déprimante.!!

Rendez-vous en région parisienne pour vous faire découvrir le travail de notre décoratrice d'intérieur à l'honneur aujourd'hui Agnès Dandine de l'agence Chichichic. Une véritable amoureuse de l'art qui met sa créativité, sa sensibilité et son expertise dans le domaine de la décoration à votre service en tenant compte de vos envies et de votre budget. Une experte qui vous aide donc à vous sentir chez vous en réorganisant votre intérieur de façon à le rendre plus fonctionnel et en accord avec votre mode de vie.

On vous fait visiter sans plus tarder une adorable salle de bain rétro réaménagée et décorée avec un goût certain !