Comment intégrer une décoration Shabby Chic?

Le Shabby chic est sans aucun doute un style de design d'intérieur plutôt doux et féminin. Les couleurs pastels, comme celles de cette nappe et de ce coussin, se doivent d'être abondantes dans une pièce shabby chic, et c'est pour cette raison qu'elles sont utilisées abondement dans ce décor de salle à manger. Les tons roses des accessoires textiles déposées sur ces meubles anciens, avec un paniers de pain en paille et des fleurs fraîchement cueillies, sont en effet caractéristiques du thème shabby chic. C'est ainsi un excellent endroit pour s'asseoir et prendre une tasse de thé avec un ami et partager une tartine, des scones et d'autres gourmandises délicieuses.