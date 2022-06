Comment voyager en restant chez soi?

L'architecture et la décoration sud-américaine sont synonymes de couleurs vives et de motifs audacieux. La culture sud-américaine est sans aucun doute énergique et passionnée, il est donc normal que cela soit représenté dans la vie quotidienne. Si vous revenez d'un voyage mémorable en Amérique du Sud et souhaitez gardez au chaud les émotions vives et accueillantes que vous avez pu ressentir, pourquoi ne pas ajouter une touche de soleil et faire une fête dans votre maison? Inspirez-vous de la photo ci-dessus et faites l'acquisition d'un plancher en bois de couleur riche et habillez vos plafond et murs d'éléments décoratifs traditionnels. Le lit est également un élément à prendre en considération, mélangez les textures, couleurs et imprimés pour un résultat des plus jovial.