Tables basses: réinventer la déco de votre salon

Pierre Garner du studio parisien EliumStudio nous propose ici ces jolies tables gigognes au style épuré et simple, empreint d'élégance. Ces tables à la forme hexagonale arrondie sont fabriquées à partir de tôle et fil d'acier laqués et reposent sur trois pieds se rejoignant en un point central. Une pièce simple qui fait preuve de légèreté et dont la mobilité semble être innée. L'essentiel est présent dans un style remarquable. Que demander de plus ? Elium Studio, créé en 1991, se compose de cinq designers qui proposent une conception de design simple, presque minimaliste : less is more!