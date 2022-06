Créations artisanales en céramique

Aujourd'hui, nous tournons nos projecteurs vers les créations artisanales de nos experts homify français qui se spécialisent dans la création d'objets design en céramique. En effet, le travail de la céramique est un art ancestral qui demande une maîtrise parfaite de la matière afin de créer des objets sensibles et poétiques. Cela est d'autant plus vrai pour les produits artisanaux dans lequels on peut véritablement sentir le travail des mains sur les surfaces texturées et organiques.

Par ailleurs, connaissez-vous la différence entre une pièce de céramique en grès, en faïence ou en porcelaine? En fait, il s'agit de type de terre de terre argileuse différentes aux caractéristiques uniques qui invitent à des utilisations variées. La faïence est le type d'argile le plus commun et donc le moins coûteux. Sa composition poreuse requiert un vernis de finition afin de protéger sa surface ce qui fait en sorte que les créations en faïence sont normalement lustrées et brillantes. Le grès est une matière plus lisse et plus étanche, reconnu pour sa durabilité et sa résistance chimique et climatique. On le reconnait facilement pour ses teintes chaudes et naturelles qui vont d'un gris pâle à des couleurs ocres ou terra cotta. La porcelaine est le plus rare des types d'argile. Complètement vitrifiée, elle est parfaitement étanche et elle est connue pour sa surface blanche nacrée qui peut laisser passer la lumière si elle est suffisamment fine.