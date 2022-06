8 idées Déco Créatives et Abordables.!!

Le salon est composé d'un parquet industriel. Ce type de revêtement de sol a plusieurs avantages: son coût est peu élevé, il est adapté aux intérieurs de style moderne et est particulièrement durable. Les planches du parquet industriel en bois recyclé ont une plus grande épaisseur et par conséquent une force et une résistance plus solide.

Le mur en briques blanches apparentes apporte une nouvelle texture au salon. Contre lui, une longue commode bleue est décorée de deux pots de fleurs discrets et élégants. N'hésitez donc pas à rénover les éléments en matériaux traditionnels afin de créer une pièce au caractère singulier.