6 idées Déco pour une Salle de Bain Moderne.!!

Pour créer une salle de bains moderne, confortable et fonctionnelle, vous pouvez jouer sur le contraste entre le blanc et la couleur. Si le blanc est la couleur de prédilection pour le style moderne, c'est en y ajoutant un accent de couleur que votre pièce va devenir originale et élégante.

La couleur permet de souligner et de valoriser certaines zones ou certains détails d'une manière simple et efficace. Elle permet aussi d'introduire une séparation fluide entre les différents espaces et leurs fonctions.