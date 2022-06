7 Habitudes à Prendre pour une Maison PROPRE.!!

Nettoyer les couverts et les plats du repas est une tâche qui demande un peu plus d'attention et de temps. Même si vous manquez de temps, faites le minimum, c'est-à-dire rincez-les dans votre évier. Une fois les résidus alimentaires enlevés, votre vaisselle sera plus facile. De plus, les résidus alimentaires peuvent causer des odeurs où attirer des insectes et ceci est à tout prix à éviter.