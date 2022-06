7 Conseils pour que votre Appartement Semble Plus GRAND.!!

Si vous avez récemment cherché à emménager dans un nouvel appartement, vous avez probablement remarqué que tous les espaces que votre agent immobilier vous a fait visiter ont quelque chose en commun: ils semblent tous être trop petits en comparaison aux appartements du même prix qui étaient disponibles sur le marché immobilier il y a quelques années. Ce dernier est devenu tellement compétitif que les propriétaires réduisent souvent la taille des nouveaux logements au minimum légal afin de maximiser leur profits.

Il est donc difficile de contourner cette loi du marché. Les appartements sont de nos jours plus petits qu'autrefois. Cependant, si vous avez peur de vous sentir trop à l'étroit dans votre nouveau logement, essayez de mettre en oeuvre les quelques trucs et astuces que nous vous proposons ci-dessous. Ces conseils homify ont été élaborés afin de vous aider à donner à votre appartement l'impression d'être plus grand et plus aéré !