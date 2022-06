La Magnifique Rénovation d'une Ruine.!!

Les fenêtres et les portes ont été normalisées. Leur modernisation rend la façade plus équilibrée et plus fluide. La façade se définit sur une palette de couleurs blanc, bleu et pourpre. L'ancien granit a été conservé principalement aux différentes extrémités du bâtiment, particulièrement sur les détails religieux de la chapelle. La fenêtre de la chapelle est très originale, son verre teinté fait écho aux couleurs traditionnelles des vitraux d'églises mais les pièces de verres ont pris une forme et une place plus créative et moderne.

En bordure du jardin, le mur traditionnel en pierre a été restauré. L'authenticité de certains éléments est donc toujours visible et ceux-ci se marient à la perfection avec le nouveau design moderne de la structure.