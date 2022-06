L'incroyable Transformation d'une Maison Normale.!!

Les touches de rouge apportent d'emblée une note complètement différente à cette façade. À présent, la maison possède un petit quelque chose d'original dès le premier coup d’œil. Enfin, les volets lui donnent eux aussi un look plus moderne tout en protégeant l'intérieur des rayons du soleil et des regards indiscrets, quand cela est nécessaire.