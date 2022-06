Une Petite Maison en Plein Cœur de la Nature.!!

L'espace de vie est très ouvert. Cette petite maison donne donc une impression d'espace et de luminosité incomparable et tout semble communiquer : non seulement les différents espaces intérieurs, mais aussi l'intérieur et la nature environnante. Le banc en bois peint en blanc, qui est placé directement devant la fenêtre invite à profiter de cette vue et de ce cadre et il constitue probablement un des meilleurs endroits de la maison.