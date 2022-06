Une Maison Familiale Moderne avec un intérieur Sublime.!!

Dès les premiers pas, le contraste réussi entre les murs blancs et le parquet aux tons plus chaud saute aux yeux. On voit aussi qu'une attention toute particulière a été délivrée aux rangements puisque l'entrée dispose de placards muraux dans lesquels on peut ranger de nombreux manteaux et chaussures. Le couloir laisse donc une impression ordonnée et paraît d'emblée accueillant.