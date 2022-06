L'hallucinante Modernisation d'une Maison Familiale.!!

Pour l'intérieur, on a choisi un concept de couleur monochrome. Du noir, du gris et du blanc sont les couleurs prédominantes. La cuisine est presque complètement dominée par le noir. Cependant, avec les murs blancs et le sol gris, elle ne semble pas trop sombre et les meubles extravagants sont parfaitement mis en valeur. Grâce à ameublement de haute qualité la cuisine fait vraiment un bel effet !